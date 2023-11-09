Борис Гребенщиков* прекращает предпринимательскую деятельность в России

Борис Гребенщиков* (признан иноагентом в России) принял решение прекратить всю предпринимательскую деятельность в РФ. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.
На имя Гребенщикова было открыто ИП. Через него музыкант, живущий в Англии, мог получать деньги в России. Несколько дней назад лидер "Аквариума" подал заявление о его закрытии.
После эмиграции Гребенщиков публично осудил СВО. Финансирование ВСУ стало причиной внесения музыканта в реестр иноагентов.
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