Борис Гребенщиков* прекращает предпринимательскую деятельность в России

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Борис Гребенщиков* (признан иноагентом в России) принял решение прекратить всю предпринимательскую деятельность в РФ. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.

Фото: t.me

На имя Гребенщикова было открыто ИП. Через него музыкант, живущий в Англии, мог получать деньги в России. Несколько дней назад лидер "Аквариума" подал заявление о его закрытии.

После эмиграции Гребенщиков публично осудил СВО. Финансирование ВСУ стало причиной внесения музыканта в реестр иноагентов.

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