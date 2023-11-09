У известного российского шоумена Ивана Урганта в последнее время в России практически нет работы, но он не унывает, ведь за рубежом спрос на его выступления остаётся. По словам продюсера и организатора концертов Евгения Морозова, Ургант не понизил суммы своих гонораров за границей, пишет издание "Аргументы и факты".
В комментарии для СМИ промоутер отметил, что Ургант "готов выступать где угодно, не оглядываясь ни на какие проблемы", только бы заказчик платил заявленный гонорар.
Более того, организатор шоу уверен, что у Урганта за границей работы может быть больше, чем ранее было в России, так как формат стендапа западная аудитория принимает хорошо и в год он может давать до двух сотен концертов.
Собеседник СМИ полагает, что за одно своё шоу Ургант в странах Европы может получать до 10 тыс. евро, а за корпоратив может просить любые суммы.
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