Организаторы шоу: Ургант может заработать 10 тысяч евро за один концерт в ЕС

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

У известного российского шоумена Ивана Урганта в последнее время в России практически нет работы, но он не унывает, ведь за рубежом спрос на его выступления остаётся. По словам продюсера и организатора концертов Евгения Морозова, Ургант не понизил суммы своих гонораров за границей, пишет издание "Аргументы и факты".

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

В комментарии для СМИ промоутер отметил, что Ургант "готов выступать где угодно, не оглядываясь ни на какие проблемы", только бы заказчик платил заявленный гонорар.

Более того, организатор шоу уверен, что у Урганта за границей работы может быть больше, чем ранее было в России, так как формат стендапа западная аудитория принимает хорошо и в год он может давать до двух сотен концертов.

Собеседник СМИ полагает, что за одно своё шоу Ургант в странах Европы может получать до 10 тыс. евро, а за корпоратив может просить любые суммы.