Певица Саша Савельева, покинувшая Россию, время от времени появляется в своей роскошной квартире на севере Москвы. По информации Telegram-канала Shot, месяц назад артистку застали в столице.
Савельева и её супруг, актёр Кирилл Сафонов владеют трёхкомнатной квартирой площадью 110 квадратных метров в столичном районе Строгино на улице Твардовского. Стоимость подобных апартаментов начинается от 50 млн рублей. Пять лет назад экс-участница группы "Фабрика" переписала жильё на имя мужа. Соседи утверждают, что видели Савельеву в доме до недавнего времени.
Также выяснилось, что певица до сих пор прописана в 60-метровой квартире своей матери на улице Таллинской, стоимость которой приблизительно 17 миллионов рублей. На этот адрес по-прежнему приходят заказные письма и штрафы от ГИБДД на имя артистки.
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