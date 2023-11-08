Андрей Данилко рассказал о гибели сына артиста своего коллектива на фронте

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал пост о смерти на боле боя сына участника своего коллектива.

Фото: Инстаграм Верки Сердючки

Данилко разместил в своём микроблоге фотографию погибшего бойца ВСУ.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою!" — написал шоумен под снимком.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко показал своё детское фото в честь 50-летнего юбилея.

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