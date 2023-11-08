Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал пост о смерти на боле боя сына участника своего коллектива.
Данилко разместил в своём микроблоге фотографию погибшего бойца ВСУ.
"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою!" — написал шоумен под снимком.
Ранее сообщалось, что Андрей Данилко показал своё детское фото в честь 50-летнего юбилея.
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