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Перед тем, как попасть в больницу, Юрий Соломин был в прекрасном настроении на репетиции

1:06
Шоу-бизнес

Режиссёр Малого театра Андрей Житинкин рассказал о том, как себя чувствовал актёр Юрий Соломин до того, как попал в больницу.

Перед тем, как попасть в больницу, Юрий Соломин был в прекрасном настроении на репетиции
Фото: ВК-аккаунт Юрия Соломина

По словам Житинкина, Соломин посетил первую репетицию нового спектакля "Мой нежный зверь", поставленного по повести Чехова "Драма на охоте".

Режиссёр отметил, что во время репетиции актер и худрук был в приподнятом настроении, был словоохотлив.

"Он был рад, что это не пьеса, а проза. Много шутил, много говорил о разном. Он пробыл на репетиции минут 40. Пожелал нам, чтобы очереди стояли за билетами на спектакль. Был в прекрасном настроении", — рассказал Житинкин, которого цитирует kp. ru.

Также Соломин добавил, что сейчас пьёт много таблеток, добавил режиссёр.

По окончании репетиции Соломин уехал за город, а плохо ему стало 5 ноября на улице, когда актёр ехал из дома в театр. Госпитализировали Соломина 6 ноября, когда он упал в обморок у себя во дворе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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