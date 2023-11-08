Звезда "Уральских пельменей" Михалкова пожаловалась на бестактные вопросы о детях

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова пожаловалась, что ей часто задают вопросы о наличии семьи и детей.

Фото: Личный аккаунт Юлии Михалковой в Instagram

Она назвала подобные темы бестактными. Как подчеркнула актриса, в России не принято осуждать 40-летних мужчин, у которых "ни кола, ни двора", при этом многие люди набрасываются на женщин, считая, что они обязаны иметь семью и воспитывать детей.

По словам Михалковой, существует множество разных обстоятельств, из-за которых представительницы слабого пола не могут завести ребёнка. Вопросы об этом задавать точно не следует, уточнила артистка.

"Отвечать на них я считаю ниже своего достоинства", — отметила экс-участница "Уральских пельменей" в разговоре с "Леди Mail.ru".

Михалкова покинула популярное шоу на телеканале СТС осенью 2019 года. Она пояснила, что достигла максимума в рамках этой программы и планирует развиваться дальше. Некоторые СМИ утверждали, что уход Михалковой из "Уральских пельменей" был связан с конфликтами в творческом коллективе.

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