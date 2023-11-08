Внебрачный сын Жени Белоусова потребовал свою долю наследства

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Внебрачный сын звезды 80-х Жени Белоусова Роман заявил право на половину наследства, оставшегося от знаменитого отца. Подробности рассказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы истца.

О том, что у него есть шанс претендовать на отцовское богатство, Белоусов-младший узнал едва ли не случайно. К нему обратилась съёмочная группа фильма о певце с просьбой дать разрешение на использование песен. Молодой человек связался с законной дочкой артиста Кристиной, они пошли было к нотариусу, чтобы оформить всё как полагается, но тут в дело вмешалась её мать, бывшая жена музыканта Елена Худик. Она безапелляционно заявила, что Роману ничего не светит.

Жорин уверен, что справедливость — на стороне его доверителя. Отцовство Белоусова было установлено судом в 1998 году, но по каким-то причинам мать мальчика не заявила тогда его права на наследство, а сам он сделать это в силу возраста не мог.

Что именно причитается Роману Белоусову, пока не ясно. "Информации о том, что именно входит в наследственную массу, у нас нет, это станет понятно, когда наследственное дело поступит в суд", — пояснил адвокат.

Очевидно, что это прежде всего интеллектуальная собственность — песни Жени Белоусова. Как оказалось, Кристина не оформила свои права на них должным образом, что теперь весьма кстати для её брата.

"Сейчас мы знаем наверняка, что в наследство входила трехкомнатная квартира на юго-востоке Москвы, в районе Лефортово. Возможно, на момент смерти Жени Белоусова были еще какие-то денежные средства", — добавил Жорин.

Долгие 26 лет, прошедшие после смерти артиста, не станут препятствием для вступления в наследство, если доказать, что своевременно это не было сделано по уважительным причинам, заключил он.

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