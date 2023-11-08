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Продюсер Витаса заявил, что певец не выступает в России из-за карьеры в Китае

1:12
Шоу-бизнес

Певец Витас (Виталий Грачёв) очень популярен в Китае, ему удаётся строить успешную карьеру на территории этой страны, сообщил продюсер исполнителя Сергей Пудовкин.

Продюсер Витаса заявил, что певец не выступает в России из-за карьеры в Китае
Фото: openverse.org by vitasusa is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По его словам, Витас — единственный артист из стран СНГ, который уже больше 15 лет выступает в КНР. Как пояснил продюсер, певец и дальше планирует реализацию "грандиозных планов" совместно с Китаем. Он добавил, что заниматься другими проектами музыкант пока не может.

Помимо этого, Пудовкин подчеркнул: когда Витас приезжает в Россию, он проводит практически всё время с семьёй.

Однако иногда исполнитель соглашается выступить на частном концерте или корпоративе, уточнил продюсер в разговоре с РИА Новости.

Он также напомнил, что в 2024 году Витас будет праздновать свой юбилей. В честь праздника запланирован гала-концерт певца в РФ.

Ранее Пудовкин признался, что не знает, почему Витас завоевал широкую популярность в КНР. Это может быть связано с яркой внешностью и необычным голосом исполнителя, предположил продюсер.

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Концерт Витаса в Китае
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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