Певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* больше не смогут жить в России, поскольку певец Shaman уже "нажал на красную кнопку", следовательно, артистка не в силах вернуть всё назад. Такое мнение выразил продюсер Вадим Цыганов.
По его словам, на фоне украинского конфликта общество разделилось "на людей и нелюдей". Как подчеркнул продюсер, возвращение Пугачёвой на родину невозможно.
"Уже случилась та ситуацию, Shaman уже "нажал на красную кнопку", — цитирует Цыганова издание NEWS.ru.
Он также добавил, что ни разу не сотрудничал с Примадонной.
2 ноября Пугачёва приезжала в Россию, но вскоре уехала в Латвию. Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что певице нужно было забрать важные документы из своего дома, расположенного в деревне Грязь.
Помимо этого, есть версия о том, что Пугачёва тайно записала новую песню в Твери. Ещё одна возможная причина приезда артистки в РФ — попытка изменить статус иноагента, который был присвоен её мужу. Певица ещё не комментировала ситуацию.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.