Продюсер Цыганов: Пугачёва не вернётся в РФ, ведь Shaman уже "нажал на красную кнопку"

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* больше не смогут жить в России, поскольку певец Shaman уже "нажал на красную кнопку", следовательно, артистка не в силах вернуть всё назад. Такое мнение выразил продюсер Вадим Цыганов.

Фото: openverse.org by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

По его словам, на фоне украинского конфликта общество разделилось "на людей и нелюдей". Как подчеркнул продюсер, возвращение Пугачёвой на родину невозможно.

"Уже случилась та ситуацию, Shaman уже "нажал на красную кнопку", — цитирует Цыганова издание NEWS.ru.

Он также добавил, что ни разу не сотрудничал с Примадонной.

2 ноября Пугачёва приезжала в Россию, но вскоре уехала в Латвию. Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что певице нужно было забрать важные документы из своего дома, расположенного в деревне Грязь.

Помимо этого, есть версия о том, что Пугачёва тайно записала новую песню в Твери. Ещё одна возможная причина приезда артистки в РФ — попытка изменить статус иноагента, который был присвоен её мужу. Певица ещё не комментировала ситуацию.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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