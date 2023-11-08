Обнародованы три версии причин возвращения певицы Аллы Пугачёвой в РФ

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Последние несколько дней в средствах массовой информации обсуждается таинственное возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Артистка пересекла границу в Псковской области, но была замечена наблюдательными очевидцами. Журналисты пытаются выяснить причины визита артистки в Россию.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Первая версия предполагает, что певица приехала забрать важные документы из своей резиденции в деревне Грязь. Однако это предположение вызывает сомнения, так как такие бумаги могли быть доставлены доверенным лицом. Возможно, речь идёт о секретных документах, которые Пугачёва решила лично доставить.

Вторая версия связана с поездкой артистки в Тверь, где её машина находилась у дверей известной музыкальной студии. Некоторые предполагают, что артистка могла записать новую песню, что кажется странным, учитывая, что артистка давно не участвует в концертной деятельности.

Третья версия обсуждает возможность того, что Пугачёва попыталась повлиять на статус иностранного агента своего супруга. У артистки остаются влиятельные связи в России, и, возможно, она лично пыталась изменить ситуацию, пишет "Утро.ру".

Пребывание Пугачёвой в России было коротким, и её возвращение остаётся загадкой для поклонников.

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