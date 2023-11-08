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Ксения Бородина поздравила маму с днем рождения и поделилась снимками из детства

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила свою маму в запрещенной соцсети в день её рождения. Звезда "Дома-2" благодарит свою маму за то, что она дала Ксении жизнь возможность стать тем человеком, которым она является сейчас. Ксения говорит, что даже её психолог может заметить, что в детстве она любила проводить время с мамой и знает, как она каждый раз переживала, уезжая от неё, и как ее мама хотела подарить ей все то, чего она сама лишалась в детстве.

Ксения Бородина поздравила маму с днем рождения и поделилась снимками из детства
Фото: Личный аккаунт Ксении Бородиной в Instagram

Super.ru пишет, что Бородина отмечает, что хотя родителей не выбирают, она всё равно бы выбрала именно свою маму, потому что в ней сочетаются доброта, невероятная эмоциональность, она всегда заботится и беспокоится о своих близких, оберегая каждого, а также у неё есть невероятное чувство юмора, харизма, характер и сила духа. Она отмечает, что иногда они с мамой ссорятся, но она любит свою маму и гордится ей. Ксения пожелала ей счастья, здоровья и чтобы все было хорошо у неё. 

Также телеведущая сопроводила поздравление архивными снимками. 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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