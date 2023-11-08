57-летний актёр Патрик Демпси признан самым сексуальным мужчиной года

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

57-летний актёр и автогонщик Патрик Демпси, известный своими ролями в сериале "Анатомия страсти" и фильмах "Невероятный мир глазами Энцо", "Зачарованная", "Трансформеры 3" был признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

Фото: Официальный сайт актера Патрика Демпси

Актёр выразил свой шок и удивление от награды, начав смеяться и рассматривая это как шутку.

"Я всегда был подружкой невесты! Я даже не думал, чтобы оказаться в таком положении", — сказал он в интервью журналу, добавив, что теперь его эго в порядке.

В 21 год актёр вступил в брак с 48-летней Рошель Паркер, которая также была его менеджером. Пара развелась в 1994 году. В 1999 году Демпси вступил в брак с визажисткой Джилл Финк. У них родились трое детей: дочь Талула Файф и близнецы-сыновья Дэрби Гэйлен и Салливан Патрик. В 2015–2016 годах пара столкнулась с кризисом, но смогла преодолеть трудности.

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