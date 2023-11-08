Модель Анастасия Костенко рассказала об изменившейся в беременность прооперированной груди

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Анастасия Костенко — жена футболиста Дмитрия Тарасова, полгода назад сделала маммопластику, чтобы скорректировать форму груди, которая не устраивала её после третьих родов. Недавно она объявила, что ожидает четвертого ребенка и поделилась информацией в своем Telegram-канале о том, как изменилась её грудь, которую она оперировала полгода назад, на фоне очередной беременности.

Фото: thevoicemag.ru

Super.ru пишет, что естественные процессы, связанные с подготовкой к лактации, привели к увеличению размера груди Костенко на два размера. Однако она не беспокоится о таких изменениях, потому что уже проходила через это в предыдущие беременности. Кроме того, она очень довольна результатами операции, которую провел пластический хирург, доктор Дмитрий Мельников. Если потребуется и появится желание, она готова снова обратиться к нему.

«Мне не страшно. Ранее я уже проходила через все это, когда грудь преобразилась с 0 до 4,5 во время третьей беременности, а затем вернулась обратно. Поэтому я вполне спокойна. В конечном итоге, если что-то пойдет не так, мы сможем скорректировать это, но я уверена, что все будет прекрасно, как всегда", — сказала Костенко.

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