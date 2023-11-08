Состояние народного артиста СССР Юрия Соломина по-прежнему остаётся тяжёлым, актёр до сих пор находится в реанимации.
Соломина привезли в больницу 6 ноября. Врачи диагностировали у актёра инсульт.
"Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное", — рассказали корреспонденту РИА Новости.
7 ноября директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала об улучшении самочувствия артиста, невзирая а поставленный ему диагноз, на фоне имеющегося сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии.
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