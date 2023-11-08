Алла Пугачёва планирует вернуться на сцену в период новогодних праздников

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва планирует вернуться на сцену в период новогодних праздников только на короткое время. Согласно информации, которую сообщает Telegram-канал Mash продюсеры уже активно ищут сессионных музыкантов для ее выступлений и обновляют условия для выступлений, устанавливая рекордный гонорар в размере $500 тысяч.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Судя по данным, гонорар Аллы Борисовны за выступление значительно вырос по сравнению с 2020 годом, увеличившись на $150 тысяч. Тогда артистка получала около $350 тысяч, и это без учета расходов на перелет, проживание и другие требования, установленные в ее райдере.

Что касается мест проведения выступлений, то они ограничиваются Кипром и Дубаем. Однако также рассматривается возможность выступления в Москве, при условии, что организаторы смогут обеспечить высокое качество и сохранить концерт в секрете, исключив появление информации в СМИ, провокаций и съемок на мобильные устройства.

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