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Певица Алла Пугачёва планирует выступление с гонораром 500 тыс. долларов

1:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва планирует вернуться на сцену на короткое время во время новогодних праздников. Согласно информации Telegram-канала Mash, продюсеры уже ищут сессионных музыкантов для её выступлений и обновляют условия контракта с рекордным гонораром в 500 тысяч долларов.

Певица Алла Пугачёва планирует выступление с гонораром 500 тыс. долларов
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Цена за выступление артистки увеличилась на $150 тысяч по сравнению с 2020 годом, когда её гонорар составлял около $350 тысяч. Эта сумма не включает в себя расходы на дорогу, проживание и другие условия, указанные в контракте.

География выступлений остаётся скромной — Примадонна предпочитает давать концерты на родном Кипре и в Дубае. Также рассматривается возможность выступления в Москве при условии, что организаторы обеспечат высокое качество мероприятия и сохранят конфиденциальность, исключив появление информации в СМИ, провокаций и съёмок на телефоны.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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