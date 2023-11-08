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На Украине возмущены, что Потап отдыхает с россиянами в Дубае

1:28
Шоу-бизнес

Украинская патриотическая общественность вне себя от праведного гнева — рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, замечен в Дубае в компании российских коллег.

На Украине возмущены, что Потап отдыхает с россиянами в Дубае
Фото: Политические известия в Украине

Видео с вечеринки выложила жена солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко, которая тоже гуляла с мужем в элитном дубайском ресторане. "Иванушку" Туриченко на Украине считают предателем — уроженец Одессы, он получил российское гражданство. Кирилл, как и его коллеги по коллективу, внесён в базу печально известного сайта "Миротворец".

Общее мнение рассерженных укропатриотов выразил ютубер Богдан Беспалов, специализирующийся на украинском шоу-бизнесе. Он считает абсолютно неприемлемым общение Потапа с россиянами, пусть даже и "за кадром". По мнению блогера, рэпера не оправдывают ни песни на украинском, ни его публично декларируемая антироссийская позиция. Напротив — это проявление лицемерия и двойных стандартов, убеждён Беспалов.

Он подчеркнул, что не обвиняет Потапа в предательстве, но считает, что именно такие люди становятся "ждунами" и наводчиками.

Кроме того, видеоблогер возмутился, почему Потап и другие звёзды шоу-бизнеса имеют возможность выезжать за границу во время военного положения.

"Почему вы плюёте в лицо народу?" — риторически заключил он.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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