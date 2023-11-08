Уехавшая из РФ актриса Рената Литвинова опубликовала фотографию в нижнем белье

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Весной 2022 года актриса и режиссёр Рената Литвинова эмигрировала из России во Францию. В настоящее время она проживает в своей квартире в Париже и зарабатывает на жизнь различными случайными работами, включая моноспектакли.

Фото: Личный аккаунт Ренаты Литвиновой в Instagram

В Европе у Литвиновой в основном нет постоянной работы. Главным источником дохода для неё стали фотосессии для глянцевых изданий. Для заработка актриса также соглашается на фотосъёмки с пикантными моментами.

На своей странице в социальных сетях Литвинова опубликовала откровенное фото, на котором она сидит в кресле, одета в кружевной бюстгальтер и высокие чёрные трусы. Кроме того, на ней обувь на высоких каблуках.

Ранее во время гастролей в Риге Литвинова вышла на сцену с обнажённой грудью.

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Рената Литвинова о любви, моноспектакле, Риге и бездарностях