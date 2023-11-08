Весной 2022 года актриса и режиссёр Рената Литвинова эмигрировала из России во Францию. В настоящее время она проживает в своей квартире в Париже и зарабатывает на жизнь различными случайными работами, включая моноспектакли.
В Европе у Литвиновой в основном нет постоянной работы. Главным источником дохода для неё стали фотосессии для глянцевых изданий. Для заработка актриса также соглашается на фотосъёмки с пикантными моментами.
На своей странице в социальных сетях Литвинова опубликовала откровенное фото, на котором она сидит в кресле, одета в кружевной бюстгальтер и высокие чёрные трусы. Кроме того, на ней обувь на высоких каблуках.
Ранее во время гастролей в Риге Литвинова вышла на сцену с обнажённой грудью.
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