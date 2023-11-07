Моргенштерн* рассказал, на что готов пойти ради возвращения в РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Валеев*, известный под псевдонимом Моргенштерн*, переехал в ОАЭ после начала спецоперации в Украине. В интервью Ксении Собчак он поделился своими чувствами и переживаниями, особенно по поводу того, что его признали иностранным агентом.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Алишер* отметил, что его глубоко задело это назначение, и выразил свое недоумение по поводу этого решения, поскольку он утверждает, что не получал политического финансирования и не желает считать себя иностранным агентом.

Во время разговора с Собчак он упомянул о своей готовности изучить различные варианты возвращения в Россию. Однако, когда его прямо спросили о возможности выступления на Донбассе, Моргенштерн заявил, что не желает заниматься политической деятельностью. Он выразил свое намерение внимательно рассмотреть любые предложения и объяснил, что в настоящее время он не готов дать однозначные ответы на подобные вопросы.

*признан иноагентом на территории РФ

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НА ЧТО ГОТОВ MORGENSHTERN РАДИ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЮ