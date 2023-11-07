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Политолог считает, что Пугачёва может вернуться, но нормальные россияне на её концерт не пойдут

1:51
Шоу-бизнес

Политолог Александр Ведруссов в разговоре с Pravda.Ru высказал своё отношение к возможному возвращению в Россию певицы Аллы Пугачёвой.

Политолог считает, что Пугачёва может вернуться, но нормальные россияне на её концерт не пойдут
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ведруссов уверен, что жёстких запретов власти на возвращение таких беглых артистов вводить не должны, но патриотически настроенные россияне сами должны понимать, что приглашение таких певцов и певиц в страну на бюджетные деньги было бы оскорблением, равно как и посещение их концертов.

"Нужно воспитывать общество в определённой спокойной снисходительной нетерпимости к такому роду персонажу. Пусть он в каких-то крупных городах соберёт какой-то клуб, какую-то площадку. Пусть. В частном порядке — пожалуйста. Не надо мешать. Пусть это делает. Но при этом уважающий себя человек на этот концерт не пойдет, и если у него спросят его мнение, он скажет, что на такие концерты лучше не ходить или на какие-то мероприятия", — отметил Ведруссов.

Что касается Аллы Пугачёвой, политолог считает её хрестоматийным примером, который никогда не был ему симпатичен. Ведруссов полагает, что в истории с Пугачёвой есть что-то вульгарное, а с её стороны всегда было определённое неуважение к зрителю, учитывая то, как Примадонна свою аудиторию называла и как к ней относилась. При этом эксперт признал, что Пугачёва, безусловно, человек талантливый.

"Если Пугачёва хочет вернуться и в каком-то клубе выступить и там её встретят, ну пусть, почему бы и нет. Просто уважающий себя человек не должен идти на этот концерт. Если он уважает себя, свою страну, своих сограждан, народное большинство, которое у нас сейчас достаточно патриотически настроено", — добавил Ведруссов.

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Алла Пугачева вернулась в Россию
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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