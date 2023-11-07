Певица Долина призналась, что не предполагала успеха хита "Погода в доме"

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лариса Долина исполнила свой хит "Погода в доме" на концерте, посвященном столетию со дня рождения поэта Михаила Танича, который написал текст этой песни. В интервью для utro. ru она поделилась своими мыслями о том, почему эта композиция оказалась такой популярной, сообщает Газета. Ru.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Мы понимали, что эта песня будет успешной, но даже не могли представить, что она станет таким громким хитом, который будет звучать по всей стране на протяжении десятилетий. Я никогда не устаю от нее, даже спустя все эти годы." — заявила Долина.

Песню "Погода в доме" Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали специально для Ларисы Долины в 1996 году. Вдова поэта, Лидия Козлова, рассказала интересную деталь о происхождении первой строки песни. По словам Лидии, Михаил Танич посвятил эту песню ей, и изначально первая строчка звучала так: "Какой прогноз у нас сегодня, Лида?" Позже слово "Лида" было заменено на "милый."

Лариса Долина подчеркнула, что при жизни Михаила Танича она чувствовала себя как в его доме, и сейчас она поддерживает теплые отношения с вдовой поэта.

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