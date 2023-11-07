Певица Долина призналась, что не предполагала успеха хита "Погода в доме"

Известная певица Лариса Долина исполнила свой хит "Погода в доме" на концерте, посвященном столетию со дня рождения поэта Михаила Танича, который написал текст этой песни. В интервью для utro. ru она поделилась своими мыслями о том, почему эта композиция оказалась такой популярной, сообщает Газета. Ru.
"Мы понимали, что эта песня будет успешной, но даже не могли представить, что она станет таким громким хитом, который будет звучать по всей стране на протяжении десятилетий. Я никогда не устаю от нее, даже спустя все эти годы." — заявила Долина.
Песню "Погода в доме" Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали специально для Ларисы Долины в 1996 году. Вдова поэта, Лидия Козлова, рассказала интересную деталь о происхождении первой строки песни. По словам Лидии, Михаил Танич посвятил эту песню ей, и изначально первая строчка звучала так: "Какой прогноз у нас сегодня, Лида?" Позже слово "Лида" было заменено на "милый."
Лариса Долина подчеркнула, что при жизни Михаила Танича она чувствовала себя как в его доме, и сейчас она поддерживает теплые отношения с вдовой поэта.
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