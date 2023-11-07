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"Не та атмосфера": друг Леонтьева объяснил, почему артист не хочет вернуться в Россию

0:56
Шоу-бизнес

Проживающий в настоящее время в Майами Валерий Леонтьев покинул Россию в начале 2022 года.

"Не та атмосфера": друг Леонтьева объяснил, почему артист не хочет вернуться в Россию
Фото: prt scr youtube.com/Новая волна

О причинах отъезда 74-летнего певца из страны и его планах относительно концертной деятельности корреспонденту издания "Абзац" рассказал друг артиста, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Герцман. Он объяснил, почему Леонтьев не возвращается на родину.

"Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично", — заявил Герцман.

Композитор убеждён, что певец оставил гастроли в прошлом. По словам Герцмана, Леонтьев устал от подобного образа жизни и нашёл место для спокойной жизни в Майами. К слову, жильё во Флориде он купил задолго до своего отъезда из России.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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