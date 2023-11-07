Нумеролог: Пугачёва возвращалась в Россию из-за заработка

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева возвращается в Россию не только из-за деловых интересов, так считает нумеролог Аделина Блэкмун. По ее утверждениям, артистка планирует вернуться в Родину и радуется тому, что у нее остался тут дом.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Главным образом, конечно, приезд связан с финансовыми вопросами. Не то чтобы средства иссякают, но почему-то мне кажется, что она чувствует радость в связи с тем, что не продала свою недвижимость. Есть, куда вернуться, и у нее есть планы относительно России", — цитирует Блэкмун портал Life.

Нумеролог также добавила, что по ее данным, Максим Галкин* "критически настроен" относительно возвращения Пугачевой в Россию и в ближайшее время сам не планирует приезжать.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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