Таролог и профессор Московской Духовной академии Марианна Абравитова выразила мнение о переносе могил родственников Аллы Пугачёвой, заявив, что такие действия не имеют смысла. Согласно информации, опубликованной на портале Teleprogramma. pro, Абравитова подчеркнула, что энергетический след всегда остаётся на определённом месте, и он охватывает весь мир.
"Если она не заряжена специально негативном, и это не какие-то страшные энергии, то смена места захоронения ничему не мешает", — заявила таролог.
Абравитова дала интерпретацию действий Пугачёвой, предположив, что она, возможно, хочет защитить память своих близких от возможных негативных воздействий. Она отметила, что певица ощущает направленные в её сторону угрозы, связанные с переездом. Абравитова также утверждает, что артистке кажется, будто могилы её родных остались без защиты и могут стать объектом возмездия.
Таролог считает, что действия Пугачёвой не имеют реального смысла. Она утверждает, что было бы проще и более логично оставить могилы на прежнем месте.
"Если человек привлекает много внимания, то можно даже замуровать все это, люди раскопают и найдут", — заключила Абравитова.
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Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.