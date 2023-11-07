Таролог Абравитова назвала причины, из-за которых Пугачёва могла перезахоронить своих родственников

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Таролог и профессор Московской Духовной академии Марианна Абравитова выразила мнение о переносе могил родственников Аллы Пугачёвой, заявив, что такие действия не имеют смысла. Согласно информации, опубликованной на портале Teleprogramma. pro, Абравитова подчеркнула, что энергетический след всегда остаётся на определённом месте, и он охватывает весь мир.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Если она не заряжена специально негативном, и это не какие-то страшные энергии, то смена места захоронения ничему не мешает", — заявила таролог.

Абравитова дала интерпретацию действий Пугачёвой, предположив, что она, возможно, хочет защитить память своих близких от возможных негативных воздействий. Она отметила, что певица ощущает направленные в её сторону угрозы, связанные с переездом. Абравитова также утверждает, что артистке кажется, будто могилы её родных остались без защиты и могут стать объектом возмездия.

Таролог считает, что действия Пугачёвой не имеют реального смысла. Она утверждает, что было бы проще и более логично оставить могилы на прежнем месте.

"Если человек привлекает много внимания, то можно даже замуровать все это, люди раскопают и найдут", — заключила Абравитова.

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