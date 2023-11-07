69-летняя Любовь Успенская продемонстрировала фигуру в купальнике

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Любовь Успенская - королева шансона, в свои 69 лет продолжает впечатлять своей смелостью и любовью к себе. Она не стесняется экспериментировать со своим образом, носит мини-юбки и даже снимается обнаженной на камеру. Недавно она порадовала своих поклонников фотографиями своей фигуры в купальнике на пляже в Дубае.

Super.ru пишет, что в своем личном блоге в Instagram (Запрещен в РФ), Любовь Успенская поделилась видео, в котором пожаловалась, что даже в скромных нарядах ей не удается остаться незамеченной в толпе. Она пошутила, что несмотря на то, что она надевает самый дешевый спортивный костюм, чтобы казаться "серой мышкой", все равно ее узнают поклонники. Успенская также добавила, что дома у нее шкафы заполнены невероятно красивым бельем для других целей, а на пляже она предпочитает скромные наряды.

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