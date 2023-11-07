Фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как сбросила 20 килограммов после родов

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Ровно год назад Аделина Сотникова — Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала мамой. Интересно, что она сохраняла новость о беременности в секрете. В августе текущего года она впервые показала лицо своего сына Адриана.

Через год после родов Аделина поделилась с порталом Super своим опытом восстановления фигуры. Её беременность прошла без особых проблем, но она набрала около 20 килограммов веса. Первые семь месяцев она прибавила около 8-9 кг, считая, что сбросить их не составит труда. Однако на восьмом месяце её госпитализировали с угрозой преждевременных родов, и она была вынуждена соблюдать постельный режим до самых родов. Именно это привело к резкому набору веса — еще 10 кг. Итого она набрала вес в 20 кг.

Аделина вышла из роддома в максимальном для себя весе — 64 кг. Она была уверена, что вес быстро снизится, особенно учитывая, что она кормит ребенка грудью. Однако он долгое время не шел ни вниз, ни вверх. Чемпионка нашла тренера по пилатесу, который стал её наставником и помог ей комплексно работать над снижением веса. Она начала правильно питаться и тренироваться, и уже в скором времени увидела первые результаты. Сейчас Аделина продолжает работу над снижением веса. Она советует всем, кто хочет похудеть, взять себя в руки и найти тренера, который поможет достичь поставленной цели.

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