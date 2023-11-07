Певица Ханна продемонстрировала кардинальную смену образа для нового клипа

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ханна (Анна Курьянова) часто меняет образ в клипах и иногда даже носит парики в повседневной жизни, чтобы создавать различные прически. Однако недавно она удивила своих поклонников, представив совершенно новый образ.

Super.ru пишет, что в последние дни Ханна активно публикует контент со съемок своего нового музыкального видео. Судя по этим публикациям, в клипе будет множество различных образов. Но один из них особенно выделяется и, вероятно, надолго запомнится её фанатам: в своей истории в запрещенной соцсети, она демонстрирует ультракороткую стрижку, что неожиданно, поскольку раньше ее всегда видели либо с длинными волосами, либо в париках.

Этот радикальный образ вероятно стал неожиданностью для многих ее поклонников, и заинтересовал их, как будет выглядеть новый музыкальный клип, и какие еще неожиданные образы Анна может представить.

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ХАННА - От зари до зари (Lyric video)