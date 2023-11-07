Телеведущая Виктория Боня впервые показала бойфренда, который младше ее на 13 лет

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Виктория Боня — российская телеведущая, решила наконец-то показать своего бойфренда или, как она нежно называет его, "папика", в своих историях в Instagram (запрещен в РФ). До этого Виктория прятала его лицо и публиковала только его спину или боковой профиль. Они совместно отправились на съемку и Виктория решила снять его на камеру, но делала это тайком, чтобы он не заметил.

Super.ru пишет, что она подписала свою историю словами: "Мой-то не любит сниматься, снимаю тайком", что демонстрирует, что она решила показать своего избранника публично. Хотя она делала снимок скрытно, ракурс оказался достаточным, чтобы подтвердить догадки о том, кто на самом деле находится рядом с ней. Виктория также добавила, что её возлюбленный является самым заботливым мужчиной, который везет её на интервью с Аленой Блин.

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