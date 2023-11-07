В Госдуме назвали условие возвращения Моргенштерна*

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Возвращение рэпера-беглеца Алишера Моргенштерна (решением Минюста РФ признан иноагентом) возможно лишь при одном условии. Его озвучила депутат Госдумы Елена Драпеко.

Фото: Instagram-аккаунт Моргенштерна

Вышло интервью музыканта Ксении Собчак, многими воспринятое как его отчаянное стремление на родину.

"Я хочу домой, хочу иметь возможность приезжать к себе домой", — признался Алишер.

Если молодёжь хочет возвращения Моргенштерна — пусть возвращается, прокомментировала Драпеко. Но прежде надо проверить его высказывания.

"Если выступал против России, значит, мы не готовы его принять, — пояснила она. — Это вопрос к правоохранительным органам".

Алишер "Моргенштерн" Валеев уехал из России в 2022 году из-за обвинений в торговле наркотиками. Сам он считает причиной нападок свои неоднозначные высказывания в прошлом интервью Собчак.

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