Возвращение рэпера-беглеца Алишера Моргенштерна (решением Минюста РФ признан иноагентом) возможно лишь при одном условии. Его озвучила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Вышло интервью музыканта Ксении Собчак, многими воспринятое как его отчаянное стремление на родину.
"Я хочу домой, хочу иметь возможность приезжать к себе домой", — признался Алишер.
Если молодёжь хочет возвращения Моргенштерна — пусть возвращается, прокомментировала Драпеко. Но прежде надо проверить его высказывания.
"Если выступал против России, значит, мы не готовы его принять, — пояснила она. — Это вопрос к правоохранительным органам".
Алишер "Моргенштерн" Валеев уехал из России в 2022 году из-за обвинений в торговле наркотиками. Сам он считает причиной нападок свои неоднозначные высказывания в прошлом интервью Собчак.
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