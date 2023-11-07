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Шоумен Моргенштерн* признался, что стал другим человеком, и назвал свою главную ошибку

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен Алишер Моргенштерн* откровенно признался, что за последние два года произошли значительные изменения в его жизни, и он сам стал другим человеком. Он назвал свою главную ошибку, которая привела к потере равновесия - боязнь признать самому себе, что ему не нужны отношения. Это относилось к его решению жениться на блогерше Диларой Зинатуллиной. 

Шоумен Моргенштерн* признался, что стал другим человеком, и назвал свою главную ошибку
Фото: Личный аккаунт Моргенштерна в Instagram

Super.ru пишет что Алишер считает, что он заигрался в роли хорошего мужа и парня, а внутренний голос кричал о том, чтобы остановиться и не продолжать эту игру. Он ощущал, что ему нужно больше времени и сил, чтобы сосредоточиться на своем творчестве, а не на создании семьи. Он чувствует стыд перед самим собой за то, что дал себе слабину и не смог решительно отказаться от идеи семейной жизни. 

Репер подчеркивает, что на старом интервью с Ксенией Собчак, которое произошло в сложный период его жизни, он был не самим собой. Он чувствует разницу и отмечает, что сейчас перед ней сидит настоящий Алишер.

*Признан инагентом в РФ

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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