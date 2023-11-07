Моргенштерн* рассказал, что никогда не заставлял Дилару быть похожей на жену репера

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Алишер Моргенштерн* рассказал, что никогда не пытался заставить свою бывшую супругу, Дилару Зинатуллину, изменять свой образ в социальных сетях, чтобы соответствовать статусу жены рэпера. В интервью Ксении Собчак он подчеркнул, что у Дилары всегда был свой стиль, и она сама создавала образ, который ей нравился.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

"Она сама по себе такая соска, знаешь. Какой образ себе в интернете она создала тогда — ее личный выбор. Может быть, она и хотела соответствовать или играть роль жены рэпера. Но у нас никогда не было разговора типа: 'Эй, малыш, давай ты будешь вести себя более открыто…'" — заявил Моргенштерн*.

Зинатуллина и Моргенштерн* развелись в апреле 2022 года после свадьбы, и, по словам Дилары, развод прошел без скандалов. Она выразила уважение к Моргенштерну и сказала, что не собирается оскорблять его.

В октябре 2023 года Моргенштерн* признал, что изначально не хотел жениться на Зинатуллиной, но, испугавшись, согласился на предложение руки и сердца.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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