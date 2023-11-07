Джиган потерял права на товарный знак "Джиган"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, как сообщается, утратил права на свою торговую марку "Джиган". Mash сообщил, что в настоящее время он прилагает усилия, чтобы оперативно подать необходимые документы для регистрации товарного знака в Роспатент, чтобы восстановить контроль над своим сценическим псевдонимом. По данным телеканала, права на бренд "Джиган" были утрачены в июле 2021 года. Несмотря на это, он продолжал выступать под этим именем, но в августе 2023 года он предпринял действия по восстановлению своих прав на торговую марку, чтобы никто другой не мог претендовать на его псевдоним.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Джигана

В настоящее время в Роспатент поданы регистрационные документы на товарный знак "Джиган" для нескольких дополнительных классов. К ним относятся такие категории, как табак и электронные испарители, реклама и управление бизнесом, а также воспитание, образование и развлечения. Эти классы соответствуют Международной классификации товаров и услуг (ICGS) под номерами 34, 35 и 41.

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