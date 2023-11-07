Страдающий деменцией актёр Брюс Уиллис не узнал бывшую жену Деми Мур

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудская актриса Деми Мур расстроилась из-за того, что бывший супруг Брюс Уиллис, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, не узнал её в медучреждении.

Фото: openverse by david_shankbone is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечает британское издание Closer, Деми Мур даже не знала, что состояние 68-летнего Уиллиса настолько сильно ухудшилось.

"Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что всё зашло так далеко", — сказано в публикации.

Авторы материала напомнили, что Уиллис с трудом узнаёт родственников. У него выявили неизлечимое заболевание примерно два года назад. Из-за деменции актёр был вынужден бросить успешную карьеру.

Ранее сообщалось, что на фоне болезни у Брюса Уиллиса возникли проблемы со слухом, а речь стала несвязной.

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