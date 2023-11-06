Актёр Никоненко: "Наплевать и растереть" Аллу Пугачёву и Максима Галкина*

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Актер и режиссер Сергей Никоненко выразил критику в адрес певицы Аллы Пугачевой и её мужа Максима Галкина*, которые уехали из России.

Фото: Wikipedia by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

В интервью Вячеславу Манучарову Никоненко подчеркнул, что Алла Пугачева и Максим Галкин* не заслуживают внимания и поддержки в России. Он отметил, что Галкин долгое время зарабатывал средства на родине, а затем начал высказываться негативно о россиянах.

Никоненко заключил, говоря о певице и её муже: "Им это всё по барабану! И этой "примадонне", и прихвостню её. Забыть. Наплевать и растереть".

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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