Актер и режиссер Сергей Никоненко выразил критику в адрес певицы Аллы Пугачевой и её мужа Максима Галкина*, которые уехали из России.
В интервью Вячеславу Манучарову Никоненко подчеркнул, что Алла Пугачева и Максим Галкин* не заслуживают внимания и поддержки в России. Он отметил, что Галкин долгое время зарабатывал средства на родине, а затем начал высказываться негативно о россиянах.
Никоненко заключил, говоря о певице и её муже: "Им это всё по барабану! И этой "примадонне", и прихвостню её. Забыть. Наплевать и растереть".
* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.