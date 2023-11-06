Лепс рассказал, как поддерживает дисциплину в своем коллективе

Григорий Лепс предпочитает сохранять личный контроль над всеми рабочими процессами. После гала-концерта, посвященного столетию известного композитора Исаака Шварца, музыкант вступил в дискуссию с журналистами 5 канала, рассказав о своем подходе к работе со своей командой. Лепс выделил причины, по которым он мог бы уволить своих подчиненных, подчеркнув свою позицию в отношении непрофессионализма и безответственности.
"Жизнь — это такое долгое и постоянно непредсказуемое путешествие. Это не может быть идеально спланировано! Что касается подчиненных, то я совершаю ошибки, и они тоже. Я не слишком строгий менеджер, но я не потерплю непрофессионализма, небрежного отношения к своим основным обязанностям или небрежного подхода к музыке и репетициям. В таких случаях человек быстро освобождается от своих обязанностей. В моей команде было несколько подобных случаев" — сказал Лепс.
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