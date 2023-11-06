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Обнародован список знаменитостей, которые поддержали возвращение Аллы Пугачёвой в Россию

1:11
Шоу-бизнес

Внезапное возвращение Народной артистки РСФСР Аллы Пугачёвой в Россию вызвало разнообразные реакции среди отечественных артистов, от негативных до позитивных или нейтральных. Многие из них выразили своё мнение по этому поводу.

Обнародован список знаменитостей, которые поддержали возвращение Аллы Пугачёвой в Россию
Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Например, актёр Никита Джигурда призвал простить певицу её предыдущее заявление о "холопах и рабах", считая, что она наказала себя своими словами и получила массу критики. По мнению Джигурды, пришло время "простить бабушку".

Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своей патриотической позицией, удивительным образом не осудил Пугачёву за её возвращение, но и не выразил поддержку. По его мнению, вокруг артистки слишком много шума и лишних обсуждений, пишет NEWS.RU.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Пугачёва не нарушила законы, и что каждый гражданин вправе свободно приезжать на родину и выезжать за границу. Он также подчеркнул, что термин "родственник иноагента" не является и не должно стать именем нарицательным.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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