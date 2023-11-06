Внезапное возвращение Народной артистки РСФСР Аллы Пугачёвой в Россию вызвало разнообразные реакции среди отечественных артистов, от негативных до позитивных или нейтральных. Многие из них выразили своё мнение по этому поводу.
Например, актёр Никита Джигурда призвал простить певицу её предыдущее заявление о "холопах и рабах", считая, что она наказала себя своими словами и получила массу критики. По мнению Джигурды, пришло время "простить бабушку".
Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своей патриотической позицией, удивительным образом не осудил Пугачёву за её возвращение, но и не выразил поддержку. По его мнению, вокруг артистки слишком много шума и лишних обсуждений, пишет NEWS.RU.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Пугачёва не нарушила законы, и что каждый гражданин вправе свободно приезжать на родину и выезжать за границу. Он также подчеркнул, что термин "родственник иноагента" не является и не должно стать именем нарицательным.
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Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.