Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум впервые показали свою 3-летнюю дочку на концерте певицы

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Недавно на концертной резиденции в Лас-Вегасе, певица Кэти Перри сделала трогательное заявление, обращаясь к своей 3-летней дочери Дейзи, которая пришла поддержать маму во время шоу. Глядя на свою дочь из зала, Перри заявила:

"Дейзи, я так тебя люблю. Ты мой лучший друг. Я так рада, что ты здесь".

Это было первое официальное публичное появление Дейзи, до этого её можно было увидеть только на снимках папарацци.

Певица также выразила свою благодарность к своему партнеру актеру известному по фильмам "Пираты Карибского море" Орландо Блуму за его невероятную поддержку. В своей речи, она указала на то, что создание этого шоу было вдохновлено рождением ее дочери. Когда у певицы родилась дочь Дейзи - это дало Перри ощущение того, что любовь, которую она всегда искала, наконец-то нашла ее. Ее дочь дала ей целостность, исцеление, и показала, как веселиться.

Шоу было создано для проявления свободы "внутреннего ребенка" каждого - в надежде, что, если бы все могли смотреть на жизнь глазами ребенка, то стали бы свободными.

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