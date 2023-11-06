Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему показывает только одну сторону лица

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня решила поделиться результатами своей пластической операции без использования фотошопа или грима на Хэллоуин. Однако, она продемонстрировала только одну сторону своего лица, что вызвало недоумение некоторых ее подписчиков. Они задались вопросом, почему Виктория показала не все лицо.

Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Super.ru пишет, чтобы разъяснить ситуацию, Боня вышла сторис запрещенной соцсети и объяснила, что выбрала показать только одну сторону лица, потому что она быстрее заживает. Вторая сторона все еще отечная, а губы и глаз не выглядят так, как она хотела бы. Звезда "Дома-2" даже показала хирургу свою детскую фотографию, где ей всего шесть лет. Виктория стремится к самой юной версии себя и ей хочется идеальной кожи.

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