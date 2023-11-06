Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матвиенко заявила, что Россию изолировать извне невозможно
Названо неожиданное свойство тыквенных семечек
ВСУ забрасывают польскими минами позиции российских военных в Запорожской области
Супруг Вики Цыгановой оскорбил Ксению Собчак в день рождения, назвав "кровавой лошадью"
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум впервые показали свою 3-летнюю дочку на концерте певицы
В секторе Газа 10 тысяч пострадавших
Радиостанция RMF: польские перевозчики перекрыли КПП на границе с Украиной
Ученые заявили, что клубника защищает от деменции
Губернатор Ростовской области сообщил о "работе" российских ПВО по целям в зоне СВО

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему показывает только одну сторону лица

0:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня решила поделиться результатами своей пластической операции без использования фотошопа или грима на Хэллоуин. Однако, она продемонстрировала только одну сторону своего лица, что вызвало недоумение некоторых ее подписчиков. Они задались вопросом, почему Виктория показала не все лицо.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему показывает только одну сторону лица
Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Super.ru пишет, чтобы разъяснить ситуацию, Боня вышла сторис запрещенной соцсети и объяснила, что выбрала показать только одну сторону лица, потому что она быстрее заживает. Вторая сторона все еще отечная, а губы и глаз не выглядят так, как она хотела бы. Звезда "Дома-2" даже показала хирургу свою детскую фотографию, где ей всего шесть лет. Виктория стремится к самой юной версии себя и ей хочется идеальной кожи. 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Алла Пугачёва замечена в Латвии
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
Последние материалы
Названо неожиданное свойство тыквенных семечек
ВСУ забрасывают польскими минами позиции российских военных в Запорожской области
Супруг Вики Цыгановой оскорбил Ксению Собчак в день рождения, назвав "кровавой лошадью"
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум впервые показали свою 3-летнюю дочку на концерте певицы
Что-то пошло не так — Запад неожиданно для себя помог курсу рубля
В секторе Газа 10 тысяч пострадавших
Радиостанция RMF: польские перевозчики перекрыли КПП на границе с Украиной
Ученые заявили, что клубника защищает от деменции
Губернатор Ростовской области сообщил о "работе" российских ПВО по целям в зоне СВО
Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему показывает только одну сторону лица
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников