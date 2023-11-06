Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Елена Блиновская - создательница популярного в интернете "Марафона желаний", столкнулась с рядом проблем. Ранее ее обвинила в том, что она не заявила в налоговую службу о доходах в размере 918 миллионов рублей. В результате, вместо тюремного заключения, ей был назначен домашний арест.

Фото: https://www.instagram.com/p/CrgZwD-NcqG/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by Елена Блиновская

Однако, согласно информации, опубликованной на телеграм-канале Mash, Блиновская тайно покидала свой подмосковный особняк, где она должна находиться в течение как минимум трех месяцев. Сотрудники ФСИН получили извещения с специального браслета на ноге Блиновской, что она отсутствовала дома.

В ответ на эти обвинения Блиновская заявила, что датчик браслета мог сбой из-за радаров системы противоракетной обороны, расположенных в ее районе, и что это влияет на отслеживание ее местоположения.

Однако, когда правоохранительные органы приехали проверить дом Блиновской, они не обнаружили нарушений условий ее домашнего ареста - она была дома во время их визита. Дополнительно, согласно информации от Mash, рядом с ее домом не было обнаружено систем противоракетной обороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

БУСТЕР пробует СУП за 25 000 рублей в САМОМ ДОРОГОМ РЕСТОРАНЕ ЧЕЛЛЕНДЖ!