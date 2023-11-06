Елена Блиновская - создательница популярного в интернете "Марафона желаний", столкнулась с рядом проблем. Ранее ее обвинила в том, что она не заявила в налоговую службу о доходах в размере 918 миллионов рублей. В результате, вместо тюремного заключения, ей был назначен домашний арест.
Однако, согласно информации, опубликованной на телеграм-канале Mash, Блиновская тайно покидала свой подмосковный особняк, где она должна находиться в течение как минимум трех месяцев. Сотрудники ФСИН получили извещения с специального браслета на ноге Блиновской, что она отсутствовала дома.
В ответ на эти обвинения Блиновская заявила, что датчик браслета мог сбой из-за радаров системы противоракетной обороны, расположенных в ее районе, и что это влияет на отслеживание ее местоположения.
Однако, когда правоохранительные органы приехали проверить дом Блиновской, они не обнаружили нарушений условий ее домашнего ареста - она была дома во время их визита. Дополнительно, согласно информации от Mash, рядом с ее домом не было обнаружено систем противоракетной обороны.
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