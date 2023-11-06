Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин попал в больницу.
Руководитель Малого театра Тамара Михайлова в интервью РБК рассказала, что Юрию Соломину понадобилась срочная медицинская помощь.
"Он госпитализирован. Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр", — объяснила Михайлова.
Она рассказала, что в данный момент 88-летний артист находится в сознании и разговаривает.
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