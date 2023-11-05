Валерий Меладзе вышел на сценую с 23-летней Софией Тарасовой, которая, по слухам, является новой пассией Константина Меладзе.
Telegram-канал "Небожена" опубликовал кадры с выступления Валерия Меладзе в Берлине. Он исполнил песню "Сто шагов назад" с молодой вокалисткой Софией Тарасовой.
Авторы Telegram-канала утверждают, что Тарасова является новой девушкой Константина Меладзе. Она якобы скрашивает Меладзе боль от расставания с Верой Брежневой.
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