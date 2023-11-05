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Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе

0:33
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе вышел на сценую с 23-летней Софией Тарасовой, которая, по слухам, является новой пассией Константина Меладзе. 

Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Telegram-канал "Небожена" опубликовал кадры с выступления Валерия Меладзе в Берлине. Он исполнил песню "Сто шагов назад" с молодой вокалисткой Софией Тарасовой.

Авторы Telegram-канала утверждают, что Тарасова является новой девушкой Константина Меладзе. Она якобы скрашивает Меладзе боль от расставания с Верой Брежневой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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