Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерий Меладзе вышел на сценую с 23-летней Софией Тарасовой, которая, по слухам, является новой пассией Константина Меладзе.

Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Telegram-канал "Небожена" опубликовал кадры с выступления Валерия Меладзе в Берлине. Он исполнил песню "Сто шагов назад" с молодой вокалисткой Софией Тарасовой.

Авторы Telegram-канала утверждают, что Тарасова является новой девушкой Константина Меладзе. Она якобы скрашивает Меладзе боль от расставания с Верой Брежневой.

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