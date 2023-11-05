Mash: бутик-отель Софии Ротару в Ялте хотят национализировать

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бутик-отель певицы Софии Ротару в Ялте, как сообщается, планируется национализировать с последующим выставлением на аукцион, согласно информации Telegram-канала Mash. Певица знает об этих планах и активно стремится продать недвижимость, постепенно снижая цену для потенциальных покупателей. Отель "Вилла София" оценивается в 25 миллионов евро (примерно 2,5 миллиарда рублей по текущему обменному курсу). Однако представители Ротару открыты для обсуждения окончательной цены продажи в ходе переговоров.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Софии Ротару

Риэлторы, на которых ссылается Mash, отметили, что продажа отеля была сложной из-за документации, поскольку официально он обозначен как "пятиэтажный сарай с подвалом площадью 10,2 гектара", а не как отель. Некоторые эксперты полагают, что Ротару, возможно, намеренно завышала цену недвижимости, чтобы сохранить право собственности, и на самом деле не собиралась с ней расставаться.

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"Вилла София" в Ялте продаётся за 25 миллионов евро. Где сейчас София Ротару?