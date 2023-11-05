Представитель певца Shaman Александр Качан объяснил, для чего артист на своём концерте нажал красную кнопку в чёрном чемоданчике.
Нажатие красной кнопки на концерте певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman, публика восприняла как намёк на ядерный удар.
Директор артиста Александр Качан назвал действо певца частью шоу и сценическим приёмом.
"Часть шоу — красная кнопка, это реквизит сценический, она ненастоящая", — цитирует слова Качана издание "Подъём".
Он объяснил, что Дронов не впервые исполняет номер с красной кнопкой. Ранее певец нажал на красную кнопку в июле этого года на концерте в Новомосковске.
Ранее священник Павел Островский укорил певца Shaman за перфоманс с красной кнопкой. Он задался вопросом, "почему нужно обязательно трясти причиндалами".
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