Директор певца Shaman о чемоданчике с красной кнопкой артиста: "Она ненастоящая"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель певца Shaman Александр Качан объяснил, для чего артист на своём концерте нажал красную кнопку в чёрном чемоданчике.

Фото: ВК акквунт Ярослава Дронова

Нажатие красной кнопки на концерте певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman, публика восприняла как намёк на ядерный удар.

Директор артиста Александр Качан назвал действо певца частью шоу и сценическим приёмом.

"Часть шоу — красная кнопка, это реквизит сценический, она ненастоящая", — цитирует слова Качана издание "Подъём".

Он объяснил, что Дронов не впервые исполняет номер с красной кнопкой. Ранее певец нажал на красную кнопку в июле этого года на концерте в Новомосковске.

Ранее священник Павел Островский укорил певца Shaman за перфоманс с красной кнопкой. Он задался вопросом, "почему нужно обязательно трясти причиндалами".

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