Шоумен Барецкий признался во влечении к Пугачёвой и рассказал, что они с Галкиным* близки к разводу

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин* находятся в конфликте.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"У меня есть информация, которая известна небольшому числу людей. Мне сообщили, что Галкин вчера вызвал у Пугачевой истерику. Я всегда думал, что он такой. И, к счастью, Алла начинает осознавать, что Галкин — это не ее идеальный партнер", — заявил Барецкий.

По словам шоумена, пара часто ссорится, иногда из-за ревности. Барецкий также утверждает, что Галкин ревнует Пугачеву к нему.

"Я просто привлечен к ней как к женщине. Я люблю ее и хочу быть с ней…", — признался он.

В апреле этого года Барецкий сообщил журналистам, что приобрел замок в деревне Грязь за 450 миллионов рублей и планирует превратить его в морг. Однако продюсер Сергей Дворцов опроверг эти утверждения, утверждая, что замок был приобретен другим предпринимателем. Соседи знаменитостей не знают о покупателе замка.

Тем не менее, Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября и направилась к своему замку в Грязи.

В конце октября стали появляться слухи о разрыве между Галкиным и Пугачевой после того, как комик на одном из своих выступлений в Польше упомянул о сложных отношениях в своей любовной истории, сообщает Газета.Ru.

"Любовь закончилась, все закончилось…"

Пара вместе с 2001 года и в декабре 2011 года официально зарегистрировала свой союз.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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