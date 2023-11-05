Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что всю жизнь любила Глызина

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и член жюри четвертого сезона шоу «Суперстар» Лера Кудрявцева поделилась своими чувствами к Алексею Глызину.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

"Леша Глызин - это моя молодость, мои юношеские годы, моя влюбленность. Когда Леша исполнял песни, его мужская энергия и красота покоряли всех, и казалось, что весь мир мечтал забрать его себе. Но, конечно, это немного преувеличено", - отметила Кудрявцева.

Она также призналась, что всегда ценила творчество Глызина, но в подростковом возрасте его музыка особенно трогала ее сердце. Затем Лера Кудрявцева обратилась к самому певцу и призналась, что любит его уже многие годы. Она также пошутила о "отвратительном" атласном костюме, который он надел, и как он в ответ на ее слова избавился от этого наряда, сообщает Газета.Ru.

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