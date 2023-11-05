Певица Наташа Королёва заявила о желании устроить шоу из-за песни на ТВ

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В субботу на телеканале НТВ начался новый сезон популярного музыкального шоу "Суперстар!" Участники этой программы исполнили свои версии лучших хитов.

Фото: prt scr youtube.com/Наташа Королева

Известный певец Кай Метов решил представить песню "Position 2", и его выбор оказался абсолютно верным. Ведущая программы Лолита Милявская отметила, что не имеет права влиять на мнение зрителей, но выступление артиста явно заслуживает титула хита.

"Это то, что качает всех. Я видела, что происходило с членами жюри", — сказала Милявская .

Также певица Наташа Королева выразила своё мнение о выступлении Кай Метова. Её комментарий был довольно неожиданным и откровенным. Оказалось, что во время выступления Метова у нее возникли непристойные желания.

"Во-первых, я еле сдерживала свой порыв, чтобы под эту легендарную Position 2 не вскочить на этот стол и не устроить здесь что-то неприличное", — сказала певица.

Артистическое выступление Метова было признано эмоциональным, ярким, молодежным и сексуальным. Ему поставлен самый высокий балл. Эту информацию сообщил портал "Вокруг ТВ".

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