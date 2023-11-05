В субботу на телеканале НТВ начался новый сезон популярного музыкального шоу "Суперстар!" Участники этой программы исполнили свои версии лучших хитов.
Известный певец Кай Метов решил представить песню "Position 2", и его выбор оказался абсолютно верным. Ведущая программы Лолита Милявская отметила, что не имеет права влиять на мнение зрителей, но выступление артиста явно заслуживает титула хита.
"Это то, что качает всех. Я видела, что происходило с членами жюри", — сказала Милявская .
Также певица Наташа Королева выразила своё мнение о выступлении Кай Метова. Её комментарий был довольно неожиданным и откровенным. Оказалось, что во время выступления Метова у нее возникли непристойные желания.
"Во-первых, я еле сдерживала свой порыв, чтобы под эту легендарную Position 2 не вскочить на этот стол и не устроить здесь что-то неприличное", — сказала певица.
Артистическое выступление Метова было признано эмоциональным, ярким, молодежным и сексуальным. Ему поставлен самый высокий балл. Эту информацию сообщил портал "Вокруг ТВ".
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