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Жена Александра Цекало сделала маникюр с израильской звездой Давида

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Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала новый маникюр с намёком на поддержку Израиля.

Жена Александра Цекало сделала маникюр с израильской звездой Давида
Фото: Инстаграм Дарины Эрвин

Супруга шоумена Александра Цекало продемонстрировала новый маникюр. На нюдовых ноготочках женщина нарисовала звезду Давида, которая украшает флаг Израиля.

На маникюр супруги Цекало обратила внимание Ксения Собчак.

"У супруги Цекало новый маникюр", — написала журналитска в своём Telegram-канале.

Ранее жену Александра Цекало заподозрили в пластике ягодиц.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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