Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала новый маникюр с намёком на поддержку Израиля.
Супруга шоумена Александра Цекало продемонстрировала новый маникюр. На нюдовых ноготочках женщина нарисовала звезду Давида, которая украшает флаг Израиля.
На маникюр супруги Цекало обратила внимание Ксения Собчак.
"У супруги Цекало новый маникюр", — написала журналитска в своём Telegram-канале.
Ранее жену Александра Цекало заподозрили в пластике ягодиц.
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