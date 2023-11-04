Известный российский поэт Илья Резник, который является давним другом певицы Аллы Пугачёвой, сделал заявление по поводу возвращения Примадонны в Россию.
Резник признался, что раз возвращению Пугачёвой на родину, заверив, что никакие перемены в личной жизни артистки никогда не станут поводом для разногласий между ними.
"Я рад, что Алла вернулась. Нигде, ни в одной стране мира она не будет чувствовать себя так комфортно, как дома. Алла всегда любила Россию. А я всегда любил и будут любить ее. Она — моя сестра. А меня она всегда считала своим братом. И никакая её личная жизнь не повлияет на наши отношения", — заявил Резник в беседе с "МК".
Поэт напомнил, что его с Примадонной и знаменитым композитором Раймондом Паулсом связывает великое творческое прошлое, и он искренне желает и ему, и Пугачёвой доброго здоровья на долгие годы.
Резник добавил, что им посчастливилось жить и творить в великой стране — Советском Союзе, хотя сегодня у каждого участника их "бриллиантового трио" своя жизнь. При этом поэт искренне верит, что Россия опять станет сверхдержавой, а все её жители будут наслаждаться миром, счастьем и любовью.
Рано утром 3 ноября Пугачёва вернулась в РФ. Она прибыла на поезде на Ленинградский вокзал через Псков, без супруга и детей.
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