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Лолита споёт в дуэте с Инстасамкой: "Всегда хотела именно с Дашей"

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Шоу-бизнес

Лолита Милявская заявила о коллаборации с Интасамкой.

Лолита споёт в дуэте с Инстасамкой: "Всегда хотела именно с Дашей"
Фото: Инстаграм Лолиты Милявской

Лолита опубликавала совместное фото с 22-летней звездой Интернета Дарьей Затеевой, известной на просторах Сети под псевдонимом Инстасамка.

Под снимком Милявская прокомментировала будущий дуэт.

"Я всегда хотела именно с Дашей", — написала 59-летняя певица.

Интернет-пользователи эмоционально отрегировали на неожиданное сотрудничество.

"Дождались. Две легенды!";

"Ой, мамочки, что же будет";

"Потом кто, Лепс?";

"С Долиной и Валерией колаб будет?" — комментировали новость в Сети.

Ранее Андрей Разин ответил на нападки Милявской.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Тайские ученые: диарея — симптом инфаркта миокарда
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