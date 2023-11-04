Лолита споёт в дуэте с Инстасамкой: "Всегда хотела именно с Дашей"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская заявила о коллаборации с Интасамкой.

Фото: Инстаграм Лолиты Милявской

Лолита опубликавала совместное фото с 22-летней звездой Интернета Дарьей Затеевой, известной на просторах Сети под псевдонимом Инстасамка.

Под снимком Милявская прокомментировала будущий дуэт.

"Я всегда хотела именно с Дашей", — написала 59-летняя певица.

Интернет-пользователи эмоционально отрегировали на неожиданное сотрудничество.

"Дождались. Две легенды!"; "Ой, мамочки, что же будет"; "Потом кто, Лепс?"; "С Долиной и Валерией колаб будет?" — комментировали новость в Сети.

Ранее Андрей Разин ответил на нападки Милявской.

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