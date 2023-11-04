Лолита Милявская заявила о коллаборации с Интасамкой.
Лолита опубликавала совместное фото с 22-летней звездой Интернета Дарьей Затеевой, известной на просторах Сети под псевдонимом Инстасамка.
Под снимком Милявская прокомментировала будущий дуэт.
"Я всегда хотела именно с Дашей", — написала 59-летняя певица.
Интернет-пользователи эмоционально отрегировали на неожиданное сотрудничество.
"Дождались. Две легенды!";
"Ой, мамочки, что же будет";
"Потом кто, Лепс?";
"С Долиной и Валерией колаб будет?" — комментировали новость в Сети.
Ранее Андрей Разин ответил на нападки Милявской.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.