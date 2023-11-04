Пугачёва и Галкин* скупают недвижимость на Кипре

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Кипре были раскрыты несколько разновидностей недвижимости, которые могут принадлежать Алле Пугачевой. Местный предпринимател поделился этой информацией. Известная российская артистка фактически владеет апартаментами в 37-этажном комплексе "One".

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

В этом здании на побережье она занимает целый этаж. По словам предпринимателя, есть также уверенность в том, что Пугачева может иметь в своем распоряжении роскошную виллу в этом районе.

Многократно проезжая мимо этой виллы, наблюдаются явные признаки ее охраны: зеленая изгородь высотой в три этажа и видеокамеры на каждых 10 метрах, как сообщил надежный источник.

Также, рядом с этой недвижимостью, местный житель однажды увидел автомобиль, в котором на передних сиденьях находился Максим Галкин*, сопровождаемый водителем. В окрестностях особняка также был замечен Rolls-Royce с номерным знаком 555, который, как известно, нравится звезде. Однако Андрей не уверен, что данная вилла действительно принадлежит семье Пугачевой.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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